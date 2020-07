¡Suegra! Salma Hayek comparte foto con su madre y le da "gracias por los genes"

View this post on Instagram

Happy birthday to my beautiful mother. Thank you for the life the love and the genes ud83euddec. Feliz cumpleau00f1os a mi hermosa madre. Gracias por la vida el amor y los genes ud83dude4fu2764ufe0fud83dudc8bud83dudc93ud83cudf82ud83dude0dud83cudf77ud83cudf81ud83dudc95