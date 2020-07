Tragedia en Televisa: Intuban a Cecilia Romo tras sufrir nuevo infarto; piden orar por ella

View this post on Instagram

Quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros en pensamientos y oraciones. Mi mamu00e1, Ceci Rono, estu00e1 hospitalizada de nuevo desde la tarde del domingo 12 de julio debido a insuficiencia respiratoria que conllevu00f3 a un infarto, seguramente causada por retenciu00f3n de lu00edquidos. Ceci estu00e1 intubada y sedada. Los mu00e9dicos esperan comenzar a despertarla hoy o mau00f1ana. Esta es una recau00edda del increu00edble proceso de recuperaciu00f3n que llevaba Ceci Romo, esta guerrera que durante toda la semana pasada empezu00f3 a recobrar fuerza, retomar peso y disfrutar de bellos momentos con su familia cercana. Desde que llegu00f3 del hospital, Ceci cantu00f3, se riu00f3 y platicu00f3 de lo lindo. Se deju00f3 poner bonita- se pinto el pelo, le hicimos mascarillas, masajes, sesiones de maquillaje, se arreglu00f3 los pies con el podu00f3logo y estuvo muy feliz deju00e1ndose consentir Como la guerrera que es y con toda la actitud, Ceci empezu00f3 a recobrar movilidad en brazos y piernas ru00e1pidamente. De no poder mover los brazos propiamente cuando llegu00f3 a casa del hospital, a lograr limpiarse la boca sola. El u00e1nimo y deseo de salir adelante de Ceci fueron evidentes en todo momento. Cuando la sentamos en un reposet, la primera vez que estuvo sentada despuu00e9s de tres meses, nos pidiu00f3 que ya la paru00e1ramos para empezar a caminar. A este paso, es muy claro que Ceci estaru00eda lista para estar bailando en la quinceau00f1era de su nieta en diciembre. Siempre amable, cotorra y ganu00e1ndose el cariu00f1o de todo el equipo mu00e9dico, de enfermeru00eda y de apoyo que estu00e1 junto a ella. Ceci con apetito, comiu00f3 y disfrutu00f3 comida hecha en casa con amor. Se diu00f3 gusto con antojitos y regalos enviados por sus amigos y familiares como deliciosos aguacates que le envu00edo su compau00f1ero de novela Rafael Paz. Mamu00e1, quien cada vez tenu00eda menos episodios de confusiu00f3n, agradeciu00f3 profundamente las oraciones diarias de la familia y amigos (a las cuales se uniu00f3), asu00ed como el seguimiento de los medios y el pu00fablico en general. En una recau00edda sorprendente, Ceci empezu00f3 a sentirse mal despuu00e9s de una hemodiu00e1lisis que nos hace suponer retenciu00f3n de lu00edquidos que conllevu00f3 al mal funcionamiento del triu00e1ngulo de oro formado por corazu00f3n- pulmu00f3n -riu00f1u00f3n. (Sigue en comentarios)