Ximena, la bella hija de Héctor Suárez Gomís, cumple 18 años: "Estoy orgulloso de ti"

View this post on Instagram

Y en un instante, ya pasaron casi 18 au00f1os desde ese primer momento en el que te tuve entre mis brazos a los pocos minutos de que naciste. Mi capacidad de amar se disparu00f3 al infinito y todavu00eda sigo sin poder asimilar y digerir tanto amor. Esa niu00f1a tierna y tu00edmida ya es toda una mujer y estoy tan orgulloso de ti, Ratu00f3n. Inteligente, sensible, noble, empu00e1tica, compasiva, tierna, alegre, altruista, desmadrosa, talentosa, artista, muy musical, desordenada, distrau00edda, amorosa, preocupada por el planeta, responsable, honesta, integra, humilde, mal hablada, pulcra, respetuosa, prudente, respetas a todos los seres vivos y pau0026#39;cabarla de chingar: u00a1ERES LA Mu00c1S HERMOSA! Toda la vida has sabido cerrar filas con los que amas. No te imaginas la tranquilidad que siento porque su00e9 que el planeta lo habita una personita como tu00fa. Tambiu00e9n su00e9 que siempre tomaru00e1s las mejores decisiones y me da mucha calma saber que cuando no puedas o no sepas cu00f3mo; vas a venir a mu00ed para que juntos encontremos la mejor manera de hacerlo. Te admiro, te honru00f3, te respeto, te amo de manera absoluta y no sabes cuu00e1nto te agradezco que seas mi hija. Sigue siendo feliz y no se te olvide que hay que vivir la vida peligrosamente, mi amor. La seguridad y la zona de confort y el miedo te llevan a un lugar de no-vida y parte de lo maravilloso de vivir, es que no sabes quu00e9 va a suceder y no saber quu00e9 va a pasar te mantiene atenta, alerta, viva.u00a1Vive siempre de manera consciente! Te admiro muchu00edsimo. u00a1ERES UNA CHINGONA, RATu00d3N! u2764ufe0fud83cudf39ud83cudf37