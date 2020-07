Actor de Televisa confiesa quién fue su primer amor: "Era mi mejor amiga"

View this post on Instagram

Ver normal people me recordu00f3 a mi primer amor de la vida y cu00f3mo empezu00f3 con mi mejor amiga en la prepa y cu00f3mo termine enamoru00e1ndome , es bien bonito sentir ese sentimiento en la vida y por primera vez! Es el despertar de sentimientos que estamos viviendo por primera vez, quiero que me platiquen ustedes de ese sentimiento y si ya lo vivieron y cu00f3mo fue ? @starzplaylatam #normalpeople #starzplay