'Albertano' pierde los estribos y agrede a integrante de 'Hoy': "Ya estuvo"

Ciudad de México.- El famoso comediante Ariel Miramontes, mejor conocido como 'Albertano', en plena entrevista en vivo ha perdidos los estribos, agredió al integrante de Hoy y también empujó su cámara hacia un lado para que no lo grabara.

Uno de los periodistas del programa de Televisa le cuestionó sobre si sería padrino de la hija de Adrián Uribe, ante lo que se mostró muy sensible y al borde del llanto confesó que no lo había ni invitado y dudaba que fuera a ser a quien eligiera su colega pues estaba seguro que Omar Chaparro tendría ese honor.

No me ha hablado para nada, ni para ser el padrino de su hija, aunque si quisiera uno llamaría a Omar Chaparro que ellos sí se buscan, se invitan a ver los partidos del fut", dijo el comediante.

'Albertano' al estar al borde del llanto pidió que alejaran la cámara, pero al notar que no lo hacían el mismo comenzó a alejarla, muy a su típico sentido del humor que hace reír a millones cada día.

Eso no lo graves carnal, cortale, ya cortale cu..., me voy a enojar, voy a patear tu cámara he, yo sí me pongo bien loco, ya estuvo, ya voltea eso ca...", dijo mientras cubría el lente.