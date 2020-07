"Angélica María me destrozó": Enrique Guzmán habla del rechazo que sufrió por la actriz

Ciudad de México.- En días recientes, la actriz Angélica María, hizo algunas revelaciones de su vida en el canal de YouTube de su hija, Angélica Vale. Dentro de las cosas que sacó a la luz, la retirada actriz, contó que en una ocasión rechazó el amor del cantante, Enrique Guzmán.

Y es que, la artista confesó que llegó a tener dos años de noviazgo con el padre de Alejandra Guzmán, señaló que en aquellos tiempos ellos tendrían entre 18 o 19 años, pero todo acabó cuando él intentó ir demasiado enserio al proponerle matrimonio.

Lee también: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Ahora, en entrevista para el show de espectáculos, De Primera Mano, el cantante admitió que esto fue verdad, aunque no recuerda muy algunos detalles, señaló que el rechazó de quien fue su amada pareja lo destrozó en su momento.

Te podría interesar: ¿Televisa lo vetó? Diego di Marco revela la verdad de su pleito con Legarreta en 'Hoy'

No me acuerdo, han pasado tantos años que no me acuerdo, ni como fue ni nada, ella es la que se acuerda porque sabe que ella fue la que me dijo que no… Así es, fui destruido por Angélica María ese día", dijo el cantante.