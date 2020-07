Bárbara Mori relata el calvario que vivió junto a Sergio Mayer: "Vivía bajo sus órdenes"

Ciudad de México.- La reconocida exactriz de Televisa, Bárbara Mori, reveló a Marimar Vega con total honestidad que ella pasó por un calvario durante su matrimonio con el padre de su hijo, Sergio Mayer, pues se sentía "infeliz" debido a que se "vivía bajo sus órdenes".

Mori abrió su corazón durante la charla, señaló que el separase de Mayer fue algo difícil para ella pero se sintió como un "despertar", pues de ahí se volvió mucho más fuerte y segura de sí misma.

La actriz aseguró que se sentía poco valorada y que realmente lo merecía pues al ser abandonada por su madre y golpeada por su padre creía que merecía el ser lastimada y menospreciada por los demás ya que no valía nada.

Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó y que mi papá no me quería y por eso me pegaba, entonces creces pensando que no mereces nada, que no vales nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima", aseguró Mori.