Con 36 años, Vanessa Claudio revela la verdadera razón por la que no es mamá

Miami, EU.- Luego de 13 años viviendo en México y 10 bajo la conducción de Venga la Alegría, Vanessa Claudio buscó nuevos retos por lo que emprendió su viaje a la ciudad de Miami donde ahora es presentadora de Suelta la Sopa.

Es así como la famosa puertorriqueña fue cuestionada por la revista TV Notas sobre un aspecto pendiente en su vida: el amor. A lo que aseguró que no es su prioridad por su trabajando, pero no le cierra las puertas.

Hasta para mí es un misterio mi vida amorosa, soy una mujer muy enfocada en mis proyectos y por ahora no ha sido mi prioridad una pareja. Pero el día que aparezca seré muy feliz. Los hombres solo quieren una aventura y no estoy para eso. Sí me gustaría una pareja, un futuro bonito, pero no se da”.

En cuanto al tema de tener hijos, a sus 36 años Vanessa Claudio afirma que no está entre sus planes de momento, aunque si llega el hombre indicado a su vida, con gusto se daría la oportunidad de pensarlo.

No es algo que me quite el sueño; vivo la vida maravillosamente y si llegara un hombre con quien compartirla, sería genial, si no, no importa. No quiero decir que no deseo ser mamá, pero hasta el día que conozca al hombre correcto, me darán ganas; ahora mismo, si me lo preguntas, no está en mis planes ni en mi corazón”.