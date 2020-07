Conductora de Univision se somete a segunda prueba de Covid-19 y habla de su estado de salud

Ciudad de México.- Clarissa Molina, conductora de Univision, informó en sus redes sociales que ya se sometió a una segunda prueba de Covid-19, luego de que un primer examen casero le arrojó resultados positivos.

La presentadora explicó en el programa El Gordo y la Flaca que el pasado 7 de julio se hizo una prueba casera a través de una aplicación, muestras que envió a un laboratorio. El lunes 13 de julio recibió el resultado positivo.

Lee también: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Ahora Clarissa decidió publicar un video en Facebook para compartir que ya acudió a un laboratorio para que expertos le realizaran la prueba y así descartar o confirmar la presencia de la infección en su sistema, esto debido a que no ha presentado ningún síntoma.

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina) on Jul 14, 2020 at 2:09pm PDT

View this post on Instagram

Molina describió que este segundo examen sí fue incómodo y molesto, lo cual dio paso a que viviera una experiencia distinta.

Lee también: ¿Televisa lo vetó? Diego di Marco revela la verdad de su pleito con Legarreta en 'Hoy'

Entonces qué pasa ahora, yo tengo que esperar ahora a que me lleguen los resultados de esta, a ver si realmente fue un falso positivo de la primera prueba que yo me hice, a muchas personas le ha pasado", explicó Clarissa.

A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina) on Jul 8, 2020 at 3:19pm PDT

View this post on Instagram

Yo no tengo síntomas realmente como ya he dicho varias veces, no tengo síntomas gracias a Dios, estoy bien", agregó.

Lee también: ¿Boda en TV Azteca? Por primera vez, Carlos Rivera y conductora de 'VLA' demuestran su amor en público

La conductora continuó explicando que ha pensado que, si en realidad es positiva a la infección, pudo haberse contagiado tanto en la televisora como en algún elevador o en la ocasión en que viajó a trabajar a South Beach, sin embargo, destacó que ella siempre ha extremado medidas.

Ustedes saben que yo no he salido de mi casa, literalmente, y me he estado cuidando", dijo.