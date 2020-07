¡De terror! Britney Spears vive bajo la supervisión de su padre pues podría tener demencia

Estados Unidos.- La cantante americana Britney Spears, es una de las artistas más emblemáticas y queridas a nivel mundial, pues su talento ha marcado generaciones, sin embargo, ha sufrido algunas crisis existenciales que han marcado su carrera y su vida para siempre.

Te puede interesar: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Todo comenzó desde sus inicios como cantante pues a la par, se encontraba en su debut Christina Aguilera, por ello, decidieron modificar su voz grave para hacerla más aguda; en el año 2007 la interprete de Oops! i did it again se encontraba en el foco mediático, pues era constantemente acosada por la prensa y sucedió aquel incidente tan peculiar, pues decidió raparse y al explotar, golpeo los vidrios del carro con un paraguas.

Lee también: ¿Televisa lo vetó? Diego di Marco revela la verdad de su pleito con Legarreta en 'Hoy'

La cantante fue hospitalizada dos veces en un centro mental por lo cual, su padre solicitó su conservatorio temporal el cual fue otorgado por un juez y esta persona tendría el control de sus finanzas, acciones y decisiones, esto sería durante un año en lo que Britney se recuperaba, sin embargo la artista participó en series televisivas e incluso sacó su álbum Circus. Nuevamente su padre solicitó su conservatorio de forma permanente pues su hija habría sido diagnosticada con demencia temprana.

Desde entonces hasta el día de hoy, Jamie Spears ha controlado todo lo que ha ganado y le pertenece a la cantante e incluso, hay una serie de acciones especificas que tiene prohibido realizar tal como manejar, votar, casarse, ver a sus hijos cuando desee, gastar su dinero, ver como su dinero es gastado, dejar su casa, contratar su propio abogado, controlar su carrera, hablar públicamente sobre su conservatorio, realizar entrevistas si no son revisadas previamente por su papá, ir de compras, usar el celular entre otros.

El movimiento #FreeBritney inició a través de Twitter, ya que sus fans se han percatado de la situación en la que vive Britney aunado a esto, curiosamente los videos que comparte la cantante siempre llaman la atención pues simula coreografías y pasarelas, lo cual hace creer que es su único momento de sentirse libre.

Fuente: Twitter