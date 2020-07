¿Desesperada? Livia Brito rompió en llanto al charlar con paparazzi que golpeó

Ciudad de México.- Hace unas semanas, la actriz Livia Brito y su novio golpearon fuertemente a un paparazzi y hasta le robaron la cámara cuando este los fotografiaba en las playas en Cancún.

Ante esta situación, el fotoperiodista Ernesto Zepeda, denunció los hechos a las autoridades e inició una demanda contra la cubana. Y en un intento de llegar a un acuerdo ambas partes se reunieron en un restaurante.

Así lo reveló Ernesto en una entrevista donde agregó que durante la charla aceptó las disculpas de la artista y su pareja, sin embargo, ni él ni su abogada aceptaron la negociación, pues la famosa se negó a darle una indemnización.

El fotógrafo también puntualizó que en la reunión, Livia Brito rompió en llanto en una actitud de arrepentimiento por lo que había hecho y que además aseguró que su carrera estaba destruida.

Nos retiramos del lugar, no sin antes decirles a ellos que no tenía nada en su contra, que no era nada personal, simplemente que deben hacerse responsables de sus actos."