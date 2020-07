¿Desesperado por salir de TV Azteca? Conductor de 'VLA' pide que lo contraten: "Cobro barato"

Ciudad de México.- Actualmente, han corrido rumores de que en TV Azteca se vive una terrible crisis económica, por la que muchos empleados están en riesgo de ser despedidos o que algunas estrellas de la conducción buscan emigrar a nuevas oportunidades.

Tal podría ser el caso del presentador estrella, Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como, 'El Capi' Pérez, quien puede ser visto en programas como La Resolana y en el show matutino, Venga la Alegría.

El famoso comunicador, recientemente compartió con los fans, una serie de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram. Ahí un fan le preguntó: "¿Por qué no actúas más en películas?".

A lo que 'El Capi' respondió muy entusiasmado, que él estaría contento de hacerlo e incluso aprovechó para bromear al ofrecerse a los productores, señalándoles que cobraba muy barato.

Porque no se me ha dado la oportunidad, pero señores productores aquí estoy he, apoco no les gustaría tener este este rostro en su cinta, ¡ve nomás papá! A parte cobro barato”, dijo el conductor.