Don Pedro Rivera narra su horrible experiencia en el quirófano tras la cirugía

Ciudad de México.- En días recientes, el famoso cantante y productor musical, Don Pedro Rivera, asustó a miles de fans al mostrar imágenes de él internado en un hospital, aunque muchos sospecharon que se trató de Covid-19, lo cierto fue que resultó ser de una cirugía por una hernia.

Este miércoles 15 de julio, el artista atendió una entrevista para el programa de espectáculos, Ventaneando, donde reveló el proceso quirúrgico por el que tuvo que pasar.

Bueno, estuve en dos ocasiones en el hospital, en enero fue porque me caí en un gimnasio y me fracturé tres costillas, pasó desapercibido eso y me mandaron hacer ultrasonidos, de ahí fue una de las primeras fotografías donde me dieron un plástico para soplar toda la sangre en mis pulmones por las fracturas, esto fue antes de que empezara el Covid-19", contó Pedro.

Después, el patriarca de la familia Rivera, reveló que la segunda ocasión en la que tuvo que ser intervenido, fue por una hernia, pero debido a negligencias se vio en la necesidad de cambiar de servicio médico.

Y ahora en esta ocasión, llevaba como un año y medio sufriendo por una hernia, el servicio médico no me hacía caso aquí, no fue hasta que cambié de servicio, que encontré un lugar que si le importa la salud de sus pacientes. Ellos me encontraron la hernia y me mandaron a un hospital para hacerme la operación que duró como dos horas", narró el cantante.