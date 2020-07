Edwin Luna y su esposa hacen el "ridículo" en Televisa y los destrozan en 'Guerreros 2020'

View this post on Instagram

Gracias @guerreros2020mx por alentarnos y mantenernos fuertes #Leones gran equipo, con un gran lu00edder @coachmemocorral .Nuestro respeto a cada uno de los talentos que estu00e1n dentro de esta competencia. Los que me preguntan cu00f3mo estu00e1 mi esposa @kimfloresgz , la realidad es que no sabemos al 100% hasta mau00f1ana que se realice algunas radiografu00edas y estudios. Pero con favor de Dios esta bien y esperamos que solo sea inflamaciu00f3n ya que si tiene dolor por la presiu00f3n del impacto. En cuanto tengamos la certeza de su condiciu00f3n, se los haremos saber. Gracias @magdaproducer por todo cariu00f1o siempre.