"Ella sabe lo que se perdió": Christian Estrada humilla a Frida Sofía en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una vez más la polémica entre Frida Sofía y su exnovio Christian Estrada está acaparando los titulares del espectáculo, debido a las últimas declaraciones que hizo la modelo.

El integrante de Guerreros 2020 dijo sentirse cansado de que la hija de Alejandra Guzmán lo involucre en tantos escándalos como su supuesto amorío con la rockera y hasta tacharlo de homosexual.

Christian comentó que no teme a nada pues sabe que lo dicho por Frida es "mentira" y así le respondió frente a las cámaras de Hoy.

Es un tema de 2018, me dicho que me acosté con su mamá, que soy homosexual. Vivo con la conciencia muy tranquila, no le debo nada. Estoy muy tranquilo", explicó.