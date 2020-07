Evaluna confiesa por qué se casó con Camilo y qué piensa realmente sobre el matrimonio

View this post on Instagram

Asu00ed me siento todos los du00edas contigo. En algu00fan momento del du00eda, hay carcajadas sostenidas y miradas derretidas. Asu00ed quiero seguir. Pero hoy...hoy se sube la emociu00f3n por 100 millones. Hoy llegamos a 100 millones de visitas en el video de u0026#34;Por Primera Vezu0026#34; y eso nos tiene como locos. Gracias a todos por vivir ese du00eda tan especial con nosotros. No hubiera sido lo mismo sin ustedes!! Los amo. Amor, eres el mejor compau00f1ero. Te amo mu00e1s de lo que te imaginas. Gracias por mirarme como me miras. ud83dudc9a