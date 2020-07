Ex de Samuel García acusa a Mariana Rodríguez de sabotear su negocio por celos

Ciudad de México.- La popular influencer, Mariana Rodríguez Cantú, es conocida por ser la actual esposa del senador, Samuel García, sin embargo, en esta ocasión pasó a ser fuente de polémica, luego de que la repostera Gabriela Elizondo la acusara de estar bloqueando su trabajo.

Elizondo es conocida por ser una talentosa repostera y también celebridad de Internet, que en el pasado fue novia de Samuel, ahora esta chica denuncia en redes a Mariana por mezclar el pasado con el presente y meterse con su negocio.

Por medio de su cuenta de Instagram, Gabriela habló de los problemas que ha tenido con la esposa de su ex, pues la acusó de ser quien le ha impedido que su negocio de repostería siga creciendo.

Entre los ataques que Gaby afirma estar pasando, son algunos contratos que importantes que con empresas la influencer le ha bloqueado, además de que ha intentado quitarle su cuenta.

Resulta que ya no puedo comentar, no puedo 'taggear', no puedo poner música, no puedo hacer nada con mi cuenta. Todo lo bueno que hice durante este tiempo se va a ir. Me quieren quitar mi cuenta literalmente, ya me bloquearon todo, entonces pues no lo voy a permitir... En varias ocasiones estamos a segundos de firmar contratos con empresas y resulta que me lo bloquea", comentó.