Exintegrante de 'VLA' hace llorar a productora de 'Hoy' tras ser despedida de Televisa

View this post on Instagram

Eres una GRAN guerrera mi @jennygarciaoficial... u00a1Te vamos a extrau00f1ar! u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 #Repost @guerreros2020mx u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u2022 u00bfQuu00e9 opina @magdaproducer sobre la eliminaciu00f3n de @jennygarciaoficial? u00bfQuu00e9 especie es Calamardo? u00bfAlguien soplu00f3 respuestas? Magda lo explica tooooodo u261dufe0f #Guerreros2020 #MiGuerreroEstrella