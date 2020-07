"Fue un infierno": Tras 'traicionar' a Televisa, actor destroza a su ex al aire ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Mark Tacher, actor que dejó Televisa por Telemundo hace unos años, confesó que, a pesar de creer en el amor, ahora le rehúye al compromiso, debido a que su matrimonio con Cynthia Alesco fue una "terrible" experiencia.

El actor dijo en entrevista para el programa Sale el Sol que, aunque no cambiaría lo que pasó con Alesco, esa experiencia ahora le hace tener sus reservas sobre el enlace matrimonial.

No me arrepiento de haberme casado porque pues ya para qué, de qué sirve que me arrepienta, ahora nada más pues es que sí jamás lo volvería a hacer", explicó.