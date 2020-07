Lizbeth Rodríguez causa polémica en redes sociales al arremeter contra una fan

Ciudad de México.- Lizbeth Rodríguez es hasta el momento una de las influencers más destacables en el mundo de las redes sociales, pues actualmente cuenta hasta con más 12 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, con tantos fans en su haber y con la fama que la youtuber ha conseguido tener, también ha obtenido algunos detractores o haters, pues este miércoles 15 de julio, Lizbeth encontró los mensajes de odio de una supuesta admiradora.

Lee también: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Ante esto, la joven comunicadora decidió exhibir a la chica a través de sus historias de Instagram, pues dejó ver que esta le respondía con pésimos mensajes a todos sus estados en la plataforma.

Oigan me acaba de pasar algo bien divertido, estaba checando mis solicitudes de mensajes y me apareció uno de una chica que me sigue, leí sus mensajes y todos los días contesta absolutamente todas mis historias para decirme cosas horribles", dijo Lizbeth.