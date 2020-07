Llaman "poco hombre" a Jawy de 'Acapulco Shore' por su actitud y la de Manelyk en el reality

Ciudad de México.- La polémica sigue girando al rededor de los integrantes de la séptima temporada de Acapulco Shore por la serie de peleas que se han suscitado dentro del reality.

La nueva pelea de Manelyk González con Fernanda Moreno ha creado todo tipo de reacciones en especiales críticas a la pareja por su actitud en el show y con el resto de sus compañeros.

Parece ser que los televidentes no ven como un agrado la actitud que está demostrando tener Manelyk y sobre todo Jawy porque se mete en las peleas de su novia. En uno de los episodios, Fer tenía que leer un libro que le dio Mane pero Dania le dijo que si no quería no lo hiciera, tras ello, Jawy no se quedó callado y escribió un tuit sobre dicha situación, tachando de "pend..." a quienes estaba opinando.

Lo crean o no la lectura del libro era para ayudarlaaaaaa... ya después me darán la razón! Mientras tanto sigan siendo los pendejos que quieran uD83EuDD23 ay mi pendejo ay mi pendejo! — Jawy Méndez (@Jawy_AcaShore) July 15, 2020

Los usuarios de redes no dejaron pasar la oportunidad para hablar sobre el comportamiento que ambos están teniendo, sobre todo porque en muchas ocasiones se han enfrantado por medio de comentarios al público que da su opinión sobre el reality:

El libro incluirá capítulos 1.-Como ponerle la rodilla a una morra en la cabeza para q le pegue tu vieja 2.-como ser un Casanova sin estudios 3.-Como ser el líder de la manada incluyendo al Chile y Xavier 4.Como cantar reggaetón 5.-Como componer canciones de Reggaetón — El Rafa Ramirez (@cabromanr) July 15, 2020

Y tú libro para cuando? Jaja Esputido títere poco hombre. pic.twitter.com/5KdHyiRJyM — Geraldine Rojas (@NannyRc) July 15, 2020

Que hueva ! Dan tu y Mane ! Arrepentida de algún día conocerte ! Que bueno que ya no hacen convivencias porque iríamos a darles en su madre !! Al fin son dos mujeres jajj — dayanaflakita (@FLAKITADAYANA) July 15, 2020

Fuente: Twitter @Jawy_AcaShore