¡Lo vuelve hacer! Olga Mafud, conductora de 'VLA', impacta al aparecer en tenis

Ciudad de México.- La guapa y muy joven presentadora de Venga La Alegría, Olga Mariana Mafud vuelve hacer de las suyas al posar en un sensacional traje el cual acompañó con unos cómodos tenis.

Con esta ya son varias veces en que la conductora decide darles un toque único y especial a sus outfits pues el posar en tenis sorprende a sus seguidores ya que no es muy común que, a lucir tan elegante, agregue este accesorio.

Lee también: ¿Qué fue de Marisol Santacruz? Tras dejar Televisa y unas cirugías, así luce y ahora hace esto

Pero aún cuando no es algo muy común, las acciones de Olga Mafud no han sido de ningún desagradado para sus seguidores o demás usuarios de Internet que no descansan ante cualquier detalle.

Te puede interesar: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Fuente: Instagram @olgamafud