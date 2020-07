Lorena Herrera estremece todo Instagram con sabroso baile para anunciar su canción 'PlastiK'

View this post on Instagram

#FelizSabado en #cdmx Es nuestro primer su00e1bado con restaurantes y cafes abiertos desde hace mas de 3 meses!!ud83dude03ud83dudc83 Quu00e9 plan tienen!? Yo sentarme como me encanta en algun lugar lindo!! Con cuidado y #susanadistancia ud83dude03 Agradezcamos Cada instante! Los momentos bellos disfrutarlos y De los difu00edciles: Aprender, transformarnos y conectarnos con nuestra Paz! NO vivas desde el Miedo, Solo su00e9 Responsable y toma tus precauciones! Los que podamos apoyemos al comercio ellos nos necesitanud83dudc9c