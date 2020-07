Padre de Benny Ibarra relata que la crisis sanitaria lo ha dejado en la miseria

Ciudad de México.- El actor, Benny Ibarra, padre del exintegrante de Timbiriche, mediante una entrevista confesó que la crisis sanitaria lo ha dejo sin recursos.

Fue frente a las cámaras del programa Venga la Alegría, donde el histrión no se quedó callado y tomó la iniciativa de hablar de su terrible condición al asegurar ya recurrió a pedir apoyo.

Podría interesarte: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

A mí no me da pena, yo vivo del teatro y ahorita no tengo, pido comida en la ANDA para seguir bien", dijo.