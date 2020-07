Paulina, hija mayor de Peña Nieto, estalla en Instagram ante críticas: "Deja de seguirme"

Ciudad de México.- Paulina Peña Petrelini poco a poco se ha ganado el cariño de los usuarios de redes sociales tras su controversial tuit en el 2011 en donde llamó 'prole' y 'envidiosos' a los que criticaban a su padre, Enrique Peña Nieto.

Debido a la gran aceptación que ha tenido en los últimos meses, la hija mayor del expresidente hizo pública su cuenta oficial de Instagram y ya acumula más de 179 mil seguidores.

También lee: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Paulina logró colocarse como líder de opinión entre su comunidad de fans y decidió abrir un especio especial en su perfil en donde toca diversos temas como amor propio y relaciones tóxicas, y claro, se ayuda con expertos.

Sin embargo, a varios de sus seguidores no les agradó esta situación y comenzaron a criticarla a través de distintos mensajes.

Te podría interesar: ¿Televisa lo vetó? Diego di Marco revela la verdad de su pleito con Legarreta en 'Hoy'

La hija de Peña Nieto de inmediato mostró su molestia ante esta crítica y le pidió a su detractor, que si no le gustaba lo que veía en su perfil, podía dejarla de seguir.

También lee: ¿Qué fue de Marisol Santacruz? Tras dejar Televisa y unas cirugías, así luce y ahora hace esto

Si no te gusta mi contenido, si no te caigo bien, ahórrate el disgusto y dame unfollow please", escribió Pau.