¿Qué fue de la quinceañera Rubí? Tras fracasar como cantante, 'desapareció' y así luce ahora

Ciudad de México.- El nombre de Rubí Ibarra se convirtió en una sensación en redes sociales, luego de que sus padres se encargaran de hacer una invitación abierta a su fiesta de XV años en 2016, a la que acudieron más de 60 mil personas.

La joven originaria de San Luis Potosí se convirtió en la quinceañera más famosa del mundo en 2016 y su nombre dio la vuelta al mundo. Un par de años después se lanzó como cantante, sin embargo, se retiró repentinamente del mundo del espectáculos.

En entrevista para el matutino de Telemundo Un Nuevo Día, la joven ahora de casi 19 años reapareció y confesó cómo ha seguido su vida alejada del ojo público luego de convertirse en la quinceañera más viral en redes.

Al ser preguntada sobre qué haría para su cumpleaños número 19, manifestó:

No me gusta mucho la fiesta, pero ese día se descontroló y ya no quiero saber nada de eso. La fama es muy complicada, no todo es color de rosa. No comprendía porqué me estaba sucediendo eso, pensaba que había hecho algo malo".