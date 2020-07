¿Sin trabajo? Vanessa Claudio lo suelta todo sobre cómo llegó a México

Ciudad de México.- La querida conductora y actriz Vanessa Claudio narró en una entrevista para TV Notas cómo inició su carrera en el mundo del espectáculo y cómo llegó a México procedente de su natal Puerto Rico.

Yo soy puertorriqueña y en mi país los concursos de belleza son un deporte nacional, así es que crecí con eso y para mí ese era mi primer deseo, ser reina. A los 10 años me metí a mi primer concurso, un certamen para buscar a la niña que representaría a la Policía de mi estado, ¡y gané!"

La famosa de 36 dijo que tenía solo 17 años cuando abandonó su país para cumplir su sueño de convertirse en una modelo profesional.

Yo estaba en Colombia y me invitaron a participar en un evento de moda en Mérida, Yucatán; luego me fui con la organizadora a su casa de la Ciudad de México y empecé a buscar una agencia para que me representara."