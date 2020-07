Sofía Castro comparte lo difícil que es el confinamiento para ella: "Fue un cambio muy duro"

Miami, Florida.- La actriz de 23 años, Sofía Castro, hija de la actriz y exprimera dama Angélica Rivera, decidió romper el silencio y compartir lo duro que ha sido para ella el confinamiento causado por el virus Covid-19.

Te puede interesar: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

El mundo debió someterse a una cuarentena obligatoria el pasado 17 de marzo pues el coronavirus azotó a la población, desde entonces todas las actividades fueron suspendidas y el ritmo de vida cambió. Sofía, compartió que este proceso ha sido difícil pues tiene días muy buenos llenos de positivismo y otros, son simplemente muy duros pues llega a caer en crisis existenciales o se ve afectada por los ataques de ansiedad.

Estuve un tiempo en México, ahora me vine en Miami con mi familia, acababa de terminar Mira quien baila. Me agarró (la cuarentena) en México que vine a visitar a mi novio, estuve un tiempo. De repente me dan días de superpositivismo de echarle ganas y de repente me da un miedo horrible", comentó la hija mayor de Angélica Rivera.