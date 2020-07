¡Tensión en TV Azteca! Belinda podría abandonar 'La Voz' por esto con los coachs

Ciudad de México.- Tras haber sido la sensación en todo TV Azteca con sus llegadas en maravillosos trajes que robaban más que solo suspiros, Belinda está siendo completamente criticada por la fiel audiencia.

Por medio de Instagram, María José compartió una fotografía a lado de los coachs donde se aprecia que ahora no solo las chicas asistieron en un outfit llamativo pues Ricardo Montaner y Christian Nodal se permanecieron con su característica esencia, la cual admiraron una vez más.

Pero mientras los seguidores de La Voz admiraban lo bien que se veían, a quien no dudaron en destrozar es a Belinda que después de sus acusaciones por los costosos outfits que no pagaba, ya no a sido nada.

De no ser por Belinda el cuarteto sería fantástico”.

Siempre la caballota, arruina todo”.

Fuera la creída, ridícula y de voz horrible, Belinda”.

Corran a la insoportable, hija del Santo”.

Belinda se puso lo primero que encontró”.

Fuente: Instagram @lajosa