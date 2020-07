Vanessa Claudio revela cómo llego a Televisa y por qué se cambió a TV Azteca

Ciudad de México.- La guapa conductora y actriz Vanessa Claudio reveló en una entrevista para TV Notas cómo inició su carrera en el mundo del espectáculo tras llegar a México procedente de su natal Puerto Rico.

La famosa de 36 años dijo que tenía solo 17 años cuando abandonó su país para convertirse en una modelo profesional y luego de haber modelado en Mérida, Yucatán y visitado la Ciudad de México recibió una llamada.

No pasó mucho tiempo para que la belleza de la puertorriqueña cautivara a los ejecutivos de Televisa, donde iniciaría sus primeros pasos por la pantalla chica.

Mi primera oportunidad me la brindó Televisa, incluso salí en un capítulo de Rebelde, luego en la serie El Pantera, hasta hice mi casting para el CEA (Centro de Educación Artística) y me quedé, solo tenía que realizar el trámite de mi gafete, pero cuando vi el programa de estudios me asusté.”