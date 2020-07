Viuda de Yoshio aclara si es que existió negligencia en el caso del cantante

Ciudad de México.- A más de dos meses de la muerte de Gustavo Nakatani, mejor conocido como Yoshio, su viuda Marcela Hernández descartó que existiera negligencia médica durante el tratamiento del cantante.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Marcela detalló que, a pesar de que existió un mal diagnóstico en un principio, no hubo culpa alguna de los médicos que atendieron al fallecido intérprete.

No había tanta información, nos tocó muy al principio, no fue culpa de ellos. Además, de cualquier forma, bastante es lo que estamos pasando para enfrascarme en una batalla legal", indicó.

De igual manera, la viuda de Yoshio dijo que amigos cercanos los apoyaron económicamente para el tratamiento del artista, así como también el respaldo de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

De la ANDA ni siquiera hubo algo, por lo menos yo no vi nada, de la ANDI sí, nos dijeron que hay un pequeño seguro de algo, aunque todavía no he tenido tiempo de ir a ver", manifestó.