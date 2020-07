¿Adiós a Televisa? Itatí Cantoral revela que regresaría a la música con Thalía

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Itatí Cantoral, ha revelado en una entrevista con el programa Hoy que sí le gustaría regresar a la música tras varios años dedicada únicamente a su carrera en la televisión, negando que la posibilidad de salir de Televisa para dedicarse de lleno a ello, pero afirmó que sí se animaría a hacer un dueto con Thalía.

La actriz señaló que era íntima amiga de Thalía y le gustaría poder entrar de nuevo a la música por un momento en un tema junto a ella, afirmando que sería "divino".

¿Cómo no? con la comadre Thalía, al cabo, imagínate, somos íntimas amigas, ¿por qué no podríamos hacer un dueto? Además su productor es familia nuestra. Estaría divino", dijo Itatí.

Te podría interesar: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

Cuando le cuestionaron sí se dedicaría de lleno a ser cantante, incluso si dejaría de actuar para comenzar, ella aseguró que no, que es una pasión, pero no para convertirla en su profesión.

El canto me gusta mucho, pero no para profesionalmente y ella es una profesional, pero igual y nos echamos un palomazo, como de que no, ¿verdad Thalía?", contó Cantoral.