Ana Brenda exhibe ataque discriminatorio de estadounidense que le pidió una foto

Ciudad de México.- Ana Brenda Contreras, quien ha demostrado que está decidida a luchar contra el ciberacoso del que ella y muchas figuras públicas son víctimas, reveló que fue blanco de ataques discriminatorios por parte de una persona que anteriormente había hablado 'maravillas' de ella.

La actriz compartió en Historias de Instagram una serie de capturas de pantalla en las que muestra cómo un hombre, quien dice ser periodista estadounidense, le escribió un mensaje en el que la critica e insulta.

Que oportunista eres, qué lástima que naciste en Texas... Si no serías una ilegal más, sin Instagram y recogiendo tomates en el campo", le escribió el internauta a Ana Brenda.

La intérprete de numerosas producciones de Televisa no dudó en exponer el ataque y exhibir que esa persona antes le había pedido una fotografía junto a ella, la cual posteó en Instagram con un mensaje en el que la describe como una "buena actriz y persona".

Repito: Escribir por red social algo que no dirías en persona no lo hace ok (correcto). Y ese es el pan de todos los días", escribió Ana Brenda después.