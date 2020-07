Andrea Legarreta se vuelve la "reina de Televisa" al aparecer en 'Hoy' con colorido vestido de verano

View this post on Instagram

Espero hayan tenido un lindo du00eda hermosuras! ud83dudc99 Hoy me chulearon mucho el vestidito que trau00eda ud83dude4cud83cudffbud83dude0d chequen que linduras hay en @bcbgmaxazria y en lu00ednea BCBG.mx o en sus tiendas que ya abrieron! ud83dude4cud83cudffbud83dudc99