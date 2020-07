¿Crisis? Mayrín Villanueva confiesa en 'Hoy' si hay problemas con Santamarina por la cuarentena

Ciudad de México.- A lo largo de esta cuarenten por la crisis sanitaria de Covid-19 diversas personalidades del espectáculo han confesado tener crisis matrimoniales y ahora la actriz Mayrín Villanueva contó su experiencia durante el confinamiento.

En entrevista exclusiva con 'El Burro' Van Rankin con el programa Hoy, la guapa actriz mexicana aseguró que para ella este tiempo de permanecer en casa ha sido maravilloso pues con su carrera, rara vez le tocaba compartir tanto tiempo con su familia.

También lee: Adiós TV Azteca: Jorge Zarza se va de 'Hechos' por 'golpe' de Televisa; ellos son sus reemplazos

No tengo cómo agradecer los momentos que he vivido al lado de cada uno de los integrantes de mi familia, he tenido la oportunidad de vivir cosas que luego por el 'corre, corre' no puedes disfrutar estos momentos", comentó.