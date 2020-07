¿Enojada con TV Azteca? Esto dice Martha Figueroa sobre el casting de su hijo en 'MasterChef'

Ciudad de México.- Como cualquier madre orgullosa, la periodista de espectáculos, Martha Figueroa presumió el talento de su hijo, Alejandro Figueroa, y le reiteró su apoyo en su intento de formar parte de MasterChef México.

Con un video en su cuenta de Instagram, la comunicadora de Televisa se olvidó la rivalidad entre televisoras, por lo que invitó a sus seguidores a que vean el video del casting que realizó su vástago.

En respuesta a su petición, los fanáticos de Martha comenzaron a escribirle mensajes de aliento, a la vez que su compañera en el programa Hoy, Andrea Legarreta, y Mauricio Mancera le externaron su apoyo.

Me gustaría muchísimo contar con sus comentarios, que me cuenten si le gustó el video o si no les gustó. Yo quiero mejorar y me gustaría leer sus comentarios", dijo el hijo de Martha Figueroa.