Esto opina Jolette sobre los polémicos consejos de Chiquis para curar el Covid-19

Ciudad de México.- Hace unos días, Chiquis Rivera causó enorme controversia al recomendar diversos antibióticos en redes sociales para tratar el coronavirus y que ella ha estado consumiendo.

Ante esto, la exparticipante de La Academia, Jolette, quien en abril tuvo la enfermedad dio su opinión al respecto y al contrario de Chiquis recomendó darle prioridad a la opinión de un doctor.

Lo ideal es acudir a un médico. Realmente no existe un medicamento para el Covid o una vacuna, entonces lo mejor es estar bien nutridos y eso sí me atrevo yo a aconsejar, a mí me ayudó muchísimo tomar vitamina C, Zinc, vitamina D, D3 y D4", dijo la famosa.