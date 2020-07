Exactriz de TV Azteca arremete contra Frida Sofía por ataques a Christian Estrada: "Deja vivir"

Ciudad de México.- La exactriz de TV Azteca, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, ha arremetido en contra de Frida Sofía por los recientes ataques que ella lanzó en contra de Christian Estrada por el romance que nació entre ellos en Guerreros 2020.

Ante estos durante los ensayos para el show de Televisa dijo que ella era alguien muy leal e iba a defender a Christian, pero durante una reciente entrevista con Ventaneando señaló que debería comenzar a dejar vivir y comenzar ella a disfrutar de su vida dejando la de los demás.

Afirmó que era una persona muy territorial y que cuidaba lo suyo con uñas y dientes, además de que ella cree que los errores se pueden enmendar y al Estrada que conoce es maravilloso.

Finalmente aseguró que ella conoce a una persona diferente y que el pasado no debe de afectar al presente y mucho menos al futuro, pues todos tienen derecho de enmendarlos y usarlos como un impulso para ser mejores cada día.

Todo mundo tenemos un pasado y un pasado no te define ni mucho menos voy a juzgarlo porque yo también tengo el mío, todos lo tenemos. Estoy súper feliz de conocer a Christian Estrada, él, no el ex de, no me interesa a mí esto en absoluto. No me interesa lo que digan los demás y también creo que tenemos derecho de conocer las versiones del otro lado y yo estoy segura que nada que ver como lo pintan", finalizó.