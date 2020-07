Héctor Sandarti habla de la participación de Irina Baeva y Gabriel Soto en nuevo programa Televisa

Ciudad de México.- Héctor Sandarti mostró con emoción el foro del nuevo programa que conducirá en Televisa Minuto para ganar VIP, además de advertir a sus seguidores que el proyecto tendrá padrinos de lujo.

El presentador compartió en Instagram un clip en el que habla sobre los ensayos para el estreno del show el próximo 26 de julio, además de recorrer con la cámara de su celular los detalles del set en el que se realizarán las grabaciones.

Después de mostrar las instalaciones, el conductor habló sobre la primera pareja de famosos que participará en Minuto para ganar VIP. El productor del reality Memo del Bosque ya había revelado antes que los primeros invitados serán Gabriel Soto e Irina Baeva.

El foro está quedando increíble. Qué emoción, así que no me fallen gente, está divertidísimo y tenemos como padrinos a una pareja de famosos que la verdad, ¡wow!", expuso Sandarti en el video, refiriéndose a la polémica pareja.

De esta forma, Héctor Sandarti elevó la emoción de sus fieles seguidores por lo que será su reaparición en televisión tras un breve receso de algunas semanas.

Como es conocido, el presentador guatemalteco salió de las filas de Telemundo a finales de mayo, después de que estuvo participando en el matutino Un Nuevo Día por dos años.

Unos días después, Sandarti habló en una transmisión en vivo sobre los motivos por los cuales quedó fuera del programa de forma repentina, decisión que aseguró él respeta.

Es totalmente respetable que a nivel corporativo una empresa decida hacer cambios de toda índole por una idea o un concepto de hacia dónde quieren dirigir el show. No es la primera vez que me pasa, no es la primera vez que me va a suceder, pero lo entiendo perfectamente", dijo entonces.

Que no lo acepte a la primera es otra cosa, pero yo entiendo a la primera que si la nueva dirección de Telemundo y del show va encaminado hacia un punto donde creen que mi aportación no es la adecuada están en todo su derecho de decirme bye, bye… Esto es un barco y si el barco toma una dirección a veces uno se baja en la primera parada o se queda en el barco. A mí me pidieron que me bajara y me bajé", agregó.