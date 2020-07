'La Bebeshita' de 'Enamorándonos' es 'devorada' por pésimo Photoshop: "Toda editada"

View this post on Instagram

Nuevo video en mi canal de YouTube OPERE A MI MAMAu0301 !!!!!! ud83dude0eud83dude0dud83eudd23Y estos son los resultados ud83dude31ud83dude31ud83dude31obvio el mejor doc de la vida @cirusthetic @dr.alexis.mujica ud83dude0fud83dude0aud83dude0aud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude31 link en mi biografiu0301a se estrena a las 5 pm suscriu0301banse y veu0301anlo antes q nadie maquillaje ud83dudc84 y peinado @mffalcon90 mi cabello loco por @studiommelisa y los conjuntos por @ramirez.ale.1044