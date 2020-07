Lucía Méndez conmueve al contar cómo fue que se enteró de que sería abuela

Ciudad de México.- La bella actriz de telenovelas, Lucía Méndez, se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues se encuentra más que entusiasmada ante la noticia de que pronto se convertirá en abuela.

Durante una entrevista virtual con el programa de espectáculos, Ventaneando, la artista contó como fue que se enteró de la gran noticia que su hijo y su nuera le hicieron hace unas semanas.

Fui a comer con ellos y ahí me dijeron, 'mamá vas a ser abuela', y ya sabes, con todo el rollo este de la sanitización y todo eso, me dijeron, 'vas a ser abuela mamá' y bueno, estoy muy emocionada, creo que se me salieron las de San Pedro", relató Lucía.

Además, reveló que no tiene planeado ser del tipo de abuelas que tejen, sin embargo, aclaró que sería muy consentidora con el bebé una vez lo tenga en sus brazos.

No, yo para tejer no, no es fácil para mí, voy a ser una abuela muy barco, muy consentidora y no voy a tener la responsabilidad de que sea mi hijo, ya en este tiempo de vida creo que todo lo que venga va a ser bueno para mí y mi nieto o nieta, van a tener una gran abuela, eso si te lo prometo", comentó llena de emoción.