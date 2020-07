"Me siento mal": Actor de Televisa se lastima la espalda al grabar video para YouTube

Ciudad de México.- Mauricio Garza, actor que ha protagonizado producciones de Televisa, sufrió un fuerte golpe en la espalda al grabar un video para su canal de YouTube.

El protagonista de 40 y 20 organizó una competencia en una piscina junto a varios amigos, la cual llamó las 'Mau Olimpiadas' y filmó para que sus seguidores pudieran divertirse un poco en medio de los tiempos difíciles que se viven.

Al llegar el turno para representar a su equipo, el actor compitió contra su amiga Regina en las pruebas, las cuales implicaban bajar por la resbaladilla de un inflable. Al realizar eso, una de las personas que estaban grabando la competencia también resbaló y acabó por golpear a Mauricio en la espalda.

El joven intérprete logró terminar la prueba, sin embargo, al salir de la alberca reveló a sus amigos que se estaba sintiendo mal por el accidente.

Oigan estoy lesionado... Siento que me va a dar algo, no sé, me siento mal", expuso Mauricio a la orilla de la piscina.