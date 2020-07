¿Murió 'La Chilindrina'? Tras veto de Televisa y pánico en redes, sale a la luz la verdad

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, más conocida como 'La Chilindrina' por su personaje en El Chavo del 8, rompió el silencio y envió un contundente mensaje luego de especularse y circular en redes que había fallecido a causa de la pandemia de coronavirus.

Junto a una fotografía en la que aparece disfrutando de un desayuno y en el fondo se observa el mar, la actriz mexicana de casi 70 años explicó:

La publicación fue recibida con gran felicidad por sus seguidores, quienes desde finales del mes de junio se encontraban asustados después de varias especulaciones sobre la salud de su ídolo. Con esta noticia circulando temieron lo peor, sin embargo, ahora han dejando un sinfín de mensajes de beneplácito por haberlo desmentido.

Tras un veto y a siete años de que la actriz ganara un juicio de manera definitiva a Televisa y Roberto Gómez Bolaños por la autoría de su personaje 'La Chilindrina' confesó hace unas semanas para el programa de radio Todo para la mujer que aún sostiene un pleito legal con Televisa por más de 20 años de regalías del programa.

Después de lo de Chespirito y que me dieron la resolución de que 'La Chilindrina' no la puede utilizar nadie más que yo, mi relación con Televisa se acabó, y ahorita lo que se está peleando es lo que supuestamente me deberían dar de regalías por todo lo que pasan del programa y a mí nunca me han dado un centavo".