"Nunca tuve miedo": Mauricio Herrera reaparece en público luego de vencer al Covid-19

Ciudad de México.- El actor y comediante, Mauricio Herrera, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló cómo va su recuperación en casa, luego de haber vencido al Covid-19.

En su mensaje señala que ya se encuentra de salida de la neumonía, recuperando un poco la fuerza en sus pulmones, pues de forma constante realiza ejercicios para ir recuperando paulatinamente su funcionamiento.

En su mensaje, el histrión se mostró agradecido con el personal del hospital con la buena atención que se le dio, pues asegura que nunca lo dejaron solo.

Mauricio señala en el nosocomio le colocaron cosas que aún no están aprobadas por el Gobierno, por lo que gracias a ello, pudieron salir adelante.

Nunca me preocupé que lo tenía, afortunadamente me pusieron cosas que el Gobierno no acepta, como plasma de pacientes ya curados", dijo.