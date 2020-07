"Perdí a mi mejor amigo": Devastado, Mark Tacher recuerda en 'VLA' la dolorosa muerte de su padre

Ciudad de México.- Además de hablar de su carrera como actor y de su reciente y polémico divorcio, Mark Tacher también abrió su corazón en entrevista con el programa Venga la Alegría y confesó cuál ha sido el momento más doloroso de su vida.

Visiblemente devastado, el querido actor mexicano confesó que el reto más difícil al que se ha enfrentado es el fallecimiento de su padre, Alejandro Tacher, en el año 2017.

Mark explicó que cuidó de su progenitor durante sus últimos seis meses de vida, sin embargo, el señor decidió volver a su departamento, lugar donde apenas estuvo 10 días pues rápidamente cayó al hospital y no pudo salir de ahí.

Tacher detalló que su papá padecía problemas cardíacos y no pudo despertar de la anestesia luego de una cirugía.

Él le dijo al doctor 'si me voy y no regreso, me voy tranquilo' y así fue, ya no despertó, ya no despertó de la anestesia", dijo el actor.