A punto de llorar, Mariana Rodríguez se defiende de sus haters y de la exnovia de Samuel García

Monterrey, Nuevo León.- La vida de las personas famosas y que se desenvuelven en el medio artístico puede ser muy buena o todo un infierno, tal es el caso de la influencer regiomontana Mariana Rodríguez, a quien nuevamente han 'cancelado' los usuarios pues existe una acusación pública ya que intentó cerrar el negocio de la expareja de su esposo, el senador Samuel García.

Gaby Elizondo fue novia del senador años atrás y al parecer, Mariana no ha logrado superar esa etapa de su esposo, pues recientemente a la repostera le cerraron las puertas para una colaboración en un famoso lugar de envíos ya que por 'órdenes' de alguien más, no les permitían aceptarla en su equipo de trabajo. Esto rápidamente se volvió viral y los usuarios no dudaron ni un segundo en 'caerle encima' a Mariana.

Ya ven que sí era cierto el cotilleo; Gaby Elizondo, exnovia de Samuel García, confirma que Mariana Rodríguez sí le ha estado «metiendo el pie» con la publicidad de su pastelería y en sus redes sociales. pic.twitter.com/5qhw9n0GIv — Alonso Castro (@lonchiss) July 16, 2020

Anteriormente han acusado a Mariana de robar donaciones destinadas a los hospitales de Covid-19 para revenderlas ya que se habían conseguido a través del partido Movimiento Ciudadano, donde su esposo el militante, el senador Samuel García; otro incidente fue la épica pelea y controversia que tuvo con la empresaria Andy Benavides, quien también reside en Monterrey, así mismo, la han tachado de copiona, pues su marca de cosméticos son casi idénticos a la marca Mac y por si fuera poco, son de calidad China.

La última acusación y la más grave, fue cuando en medio de la pandemia decidieron casarse a escondidas y repentinamente compartió que se encontraba esperando su primer bebé, con ello las especulaciones y rumores comenzaron a despuntar pues algunos decían que había sido un embarazo in vitro por eso viajó a Texas, que se casaron porque querían que naciera en bebé para las elecciones y representar la familia ideal; desafortunadamente perdió al bebé a las 6 semanas de gestación.

Por ello, sus seguidores, haters e internautas han decidido 'cancelarla' nuevamente pues a pesar de descubrir dichos sucesos Mariana logra convertirse en víctima y ganar seguidores, al final del día parece que se encuentra en una competencia para demostrar que ella es la mejor.

Jajaja wey imagínate ser Mariana Rdz que tú esposo tenga una ex novia y solo porque estas ardida de que la ex novia es mas guapa, inteligente, educada, exitosa quieras clausurar su negocio y cerrar sus redes sociales: uD83EuDD21uD83EuDD21uD83EuDD21. — Val (@_valgaona) July 15, 2020

Fuente: Instagram @marianardzcantu