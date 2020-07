¿Se retira de la música? Enrique Guzmán confirma tener listo su testamento

Ciudad de México.- El próximo 29 de agosto, el cantante, Enrique Guzmán, estará presentando su primer concierto virtual, el cual considera que le impondrá un nuevo reto, pues afirmó que será extraño no contar con la reacción directa del público.

Entre otras cosas, el artista habló en su rueda de prensa, vía video conferencia, se le preguntó acerca de si tiene contemplado retirarse de la música próximamente, a lo que respondió que aun tiene mucho para dar.

No lo tengo dentro de mi forma de pensar, la única persona que me puede retirar es la muerte, nada mas y esa puede venir cuando le de la gana, y espero que se espere un ratito ¿he?", dijo Enrique.

Además, el padre de Alejandra Guzmán, confesó que siente algo de temor por la muerte, pues destacó que le preocupa bastante cada que se entera del fallecimiento de alguien cercano a él.

A la muerte sí ¿qué viene? sí vendrá y cada vez que se muere alguien cercano mío, recuerdo que ya me están tocando la puerta, por eso no le tengo tanto miedo, le tengo temor, pero no miedo", explicó.