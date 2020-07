Sergio Mayer pide a la gente que comprendan a Livia Brito por ataque a reportero

Ciudad de México.- En estos últimos tiempos, el mundo del espectáculo se ha visto envuelto en la polémica ocurrida por la actriz, Livia Brito con un reportero que la acusó de agresión y el robo de su equipo de trabajo.

Ante tal situación, Sergio Mayer pidió que se calmaran todos y que también comprendieran a la artista, señaló que desconoce la situación a detalle, sin embargo, opinó que pudo haber muchos factores que pudieron hacerla reaccionar de la forma en que lo hizo, a pesar de que mostró estar en desacuerdo con todo tipo de violencia.

No puedo decidir porque no soy juez, cada quien tiene su versión. No tengo sé realmente lo que hizo, si estuvo justificado o no", advirtió Mayer.