¡Sin piedad! Atacan a Ingrid Coronado al presumir que "se la vive de fiesta"

View this post on Instagram

Siempre he creu00eddo que este mundo es de quien quiera adueu00f1arse de u00e9l. ud83cudf0eu2063 u2063 Si nos sentamos a esperar oportunidades es probable u00a1que nunca lleguen! u2063 u2063 Hoy Paolo queru00eda jugar fut, le dijeron que en el edificio habu00eda un chavo que le gusta jugar, y lo invitu00f3, luego a Luk, a mi hermana Chiara y hasta a sus amigas! Y terminu00f3 teniendo el equipo de fu00fatbol que queru00eda. ud83eudd17u2063 u2063 Por eso ahora me queda mu00e1s claro que nunca, que sea lo que sea que queramos, lo que mu00e1s nos conviene es u00a1ir a buscarlo! u2063 u2063 Eso si, tomando las precauciones adecuadas ud83dude09 #Oportunidades #Vida #Mundo #QuererEsPoder #Amor #Amigos #Diversion #familia #Precauciones #Disfrutando