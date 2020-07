¿Sugar baby? Arturo Carmona revela en 'Hoy' si le gustan las mujeres mayores

Ciudad de México.- El actor mexicano, Arturo Carmona, brindó una entrevista exclusiva para el programa Hoy en la que habló sobre si podría tener una relación con una mujer mayor.

El galán de las novelas de Televisa explicó que aunque apenas tiene 44 años, mujeres mayores sí le han coqueteado pues aparenta tener más edad.

Simpre he aparentado más edad y siempre he llamado la atención a mujeres más grandes que yo", explicó.

Arturo, quien lleva varios años soltero, comentó que a su consideración, para el amor no hay edad, por lo que sí se daría la oportunidad con una mujer más grande.

Para el amor no hay edades, tanto para arriba como para abajo, uno se enamora, no ves edades, profesión, no ves nada", reconoció.